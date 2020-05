Un outil en ligne pour créer son profil via le site internet du Forem - Vivre ici Namur,... "Créer son profil en ligne c’est l’occasion d’être repéré par des employeurs et d’être directement contacté si vous correspondez à leurs attentes ! Mon profil c’est un outil de matching qui met en relation les profils publiés par les candidats et les recherches effectuées par les employeurs" précise Ismérie Lepère assistante en Communication au Forem, contactée par Terry Lemmens. Concrètement "Pour créer son profil en ligne c’est très simple, vous allez sur la page du Forem et vous cliquez sur le pavé de couleur " créer son profil en ligne ". Un tutoriel est mis à votre disposition sur cette page qui vous aide pas à pas dans vos démarches. Dans votre profil c’est un peu comme un CV virtuel vous pourrez renseigner : les emplois que vous recherchez, la durée de votre expérience pour chacun de ceux-ci, les activités professionnelles que vous maitrisez, vos compétences, les conditions de travail que vous acceptez, vos diplômes et certifications, vos atouts linguistiques, etc.". Les employeurs utilisent-ils cet outil ? "Plus de 8.600 entreprises ont déjà utilisé l’outil et, depuis le début de la crise, près de 1.200 ont effectué des recherches".