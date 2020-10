Un nouveau clip pour Charlotte Mansion

Participez à la réalisation du nouveau clip de Charlotte Mansion - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Charlotte, jeune talent de la région namuroise vient de fêter son 30eme anniversaire. La fille d'Alec Mansion et de Muriel (Dacq) Desclée, s'est lancée dans la chanson il y a déjà 3 ans avec succès ... Et aujourd'hui, la jeune trentenaire souhaite "continuer à rassembler nos forces, notre amour, nos lumières pour qu'ensemble nous bâtission le nouveau monde". Et ca elle le fait de tout son coeur via la musique. Elle va prochainement rélaiser le clip de sa nouvelle chanson "Mes épaules" écrite à la fin du confinement. Clip qu'elle souhaite réaliser avec des professionnels, et avec sa soeur Betty. Et pour ce elle compte sur vous ... Et pour ce faire, à l'occasion de son anniversaire la jeune artiste la lancé un crowdfunding. "En sortant du confinement j'avais plein d'inspiration et j'ai écrit cette chanson où en gros le message c'est que j'ai envie de continuer, j'ai vraiment envie de me battre, de répandre mon amour, ma lumière pour donner un peu d'espoir. J'ai fait cette collecte un peu sur un coup de tête. En fait je me suis dit 'je vais avoir trente ans, je ne vais pas pouvoir les fêter vu les conditions' et puis j'ai eu une idée de clip et j'ai contacté l'entreprise qui va le réaliser. IL a tout de suite réagi. Ma soeur aussi qui fait les clips avec moi. (...) faire un clip c'est bien mais si je veux bien le faire cela coûte de l'argent et là pour les artistes il y a un petit problème, alors pourquoi pas faire une collecte Facebook pour mon anniversaire. " Il vous reste quatre jours si vous souhaitez participer via la page facebook de Charlotte Mansion Charlotte était l'invitée de Vivre Ici ce vendredi ! Ecoutez là