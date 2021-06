Un nouveau clip avec Just Vox pour Oriane Simon - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Elle est originaire de Marche-en-Famenne, elle a participé à The Voice saison 6. En août 2018, Oriane Simon a rejoint "Le 8e groupe", le groupe de Pascal Duquenne, révélé par son rôle dans le film "Le 8e jour" de Jaco Van Dormael en 1996. La particularité du groupe repose donc sur son altérité. Aux côtés d’Oriane Simon et Pascal Duquenne, cinq autres membres handicapés ou non. Depuis lors, elle continue son petit bonhomme de chemin avec toujours plein de projets dans la tête et aujourd’hui elle sort un nouveau clip avec le groupe Just Box