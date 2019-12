Les conseils d'Ecoconso pour un "Noël fait-maison" - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Oui, on peut fabriquer sa déco et ses cadeaux de Noël soi-même, avec de la récup’ ou des matières naturelles ! Plus écologique, moins cher ! Et on commence par le sapin ! Naturel ? Artificiel ? Tous deux ont leurs inconvénients ! La meilleure option, fabriquer soit même son sapin ! Et niveau décoration, utilisez du matériel de récup ! Ecoutez Anne Wulf d'Ecoconso !