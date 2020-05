Un mentaliste s'est enfermé au ... Musée Rops à Namur - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Benjamin Ghislain, mentaliste et magicien professionnel magicien, se plonge dans une interprétation très personnelle de la série des "Dames au pantin" : quatre dessins qui s’animent et dévoilent leurs mystères, spécialement pour vous. Un éventail qui cache un secret ? Des pièces d’or qui disparaissent ? Une danse macabre qui s’anime ? Tout cela sous le regard amusé d’une marionnette mentaliste ! Laissez-vous surprendre, seul ou en famille, avec ce spectacle déjanté ! Vous avez aimé ou manqué la " hotline musée Rops " ? Invitez maintenant un magicien dans votre salon et apprenez-en plus sur la série des Dames au pantin de Félicien Rops En pratique : Du lundi 11 mai au dimanche 17 mai, de 14h à 16h. Inscription uniquement sur accueil.rops@province.namur.be 1/ Vous donnez le jour qui vous convient le mieux ainsi que votre numéro de gsm. 2/ Le musée Rops vous recontacte en vous envoyant une invitation à une " réunion " Zoom (via votre ordinateur ou votre smartphone) avec la date et l’heure où vous devrez vous connecter. 3/ l’heure dite, connectez-vous avec le lien reçu et… que le spectacle commence… Attention : les places sont limitées pour permettre un contact individuel de qualité avec le magicien (4 connexions/spectacle, toutes les demi-heures). Votre choix de jour pourrait donc être modifié en fonction des plannings www.museerops.be