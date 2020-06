Un jeune chocolatier bastognard va se lancer dans la production de ses propres noisettes bio !

Jeune chocolatier bastognard va se lancer dans la production de ses propres noisettes bio ! - Vivre... Pierre Plas est jeune chocolatier installé dans la région de Bastogne. Il va se lancer dans la production de ses propres noisettes bio et locales ! Il y a un peu plus de deux ans, le chocolatier Pierre Plas s'installe définitivement à Bastogne. Originaire de Montleban (Gouvy) , formé à Libramont, le jeune artisan travaille le chocolat de la fève à la praline. Et le jeune artisan s'est lancé dans la plantation de noisetiers. "On a planté plus d'une centaine de noisetiers sur une parcelle 100 % bio au milieu d'autres arbres fruitiers donc c'est vraiment dans un petit verger familial. On les a planté en haies pour favoriser la biodiversité, oiseaux insectes. C'est vraiment l'approche que l'on voulait avoir" nous précise Pierre contacté cet après midi par Terry Lemmens. "Avant le confinement on avait déjà l'idée de maitriser tout le processus de fabrication de la noisette jusque la pâte à tartiner. L'idée nous est venue quand on a voulu passer une commande pour commander des noisettes du Piémon qui sont les noisettes les plus réputées. On s'est retrouvé face à un fournisseur qui avait du mal à en obtenir parce que la récolte avait été mauvaise la saison dernière, et donc on était un peu pris au dépourvu. On s'est retrouvé avec une récolte qui était mauvaise et des prix qui explosaient donc on s'est dit que c'était le moment de monter notre propre culture de noisettes. Meme si on sait que cela va mettre 3 ou 4 ans". Toutes les infos via le site https://pierreplas.be/