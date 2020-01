Un hiver parfumé au jardin ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 08/01/2020 Nous sommes en début de saison hivernale et, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas morne saison au jardin ... L'hiver est une période de repos au jardin, et pourtant ... . A y regarder de plus prêt et en ouvrant tous les sens, vous remarquerez certains arbustes en fleurs, tel le jasmin ou encore le mahonia ou le Viburnum Bodnantense. Sans oublier l'impressionnant Hamamelis. Et bien d'autres encore . Et en dehors des arbustes, de nombreuses vivaces vont vous régaler d'ici le printemps. Ecoutez notre Monsieur Jardin, Marc Knaepen