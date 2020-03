Un éveil à la nature en compagnie des enfants !

Sortir, sortir, et encore sortir ! Dehors, les enfants se défoulent, ils trouvent mille activités, ils s’épanouissent, ils jouent ensemble. Les adultes, aussi. Les études se multiplient et vont toutes dans le même sens : sortir fait du bien au moral et à la santé. Et lorsqu'il pleut, ou que les bottes sèchent, ou que le plus petit est à la sieste, ou encore que l'accès à la nature n'est pas facile ou pas possible, rien de tel que de bricoler en continuant à apprendre Certaines activités sont à faire à l’extérieur (la nature est la plus grosse armoire de matériel à bricolage imaginable), d’autres à l’intérieur. Alors, jouez, sortez, profitez de la nature avec vos enfants ou faites-la rentrer dans votre maison, votre appartement. Ecoutez Virginie Hess de Natagora