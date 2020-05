Un clip participatif pour Calumny ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 12/05/2020 Bastien et Quentin, deux DJ - producteurs belges aux influences similaires .. Le duo a sorti un nouveau clip tout récemment. Un morceau est un peu spécial puisque le clip devait étre réalisé au moment où le confinement a été annoncé... Ce morceau est un peu spécial puisque nous devions réaliser le clip au moment où le confinement a été annoncé... Il a donc été décidé de faire un clip participatif avec les personnes qui suivent le duo et qui étaient invitée à se filmer chez elles .... Cela donne un clip super feel good qui mélange la bonne humeur des gens depuis leur maison Le clip collaboratif de "What I Desire" (feat. Coline) est enfin dispo ! "Pour Bastien comme pour moi ca remonte à très longtemps étant donné qu'on a toujours été passionnés par la musique électro et dans le passé on avait deux projets distincts et c'est fin 2017 qu'on a décidé de s'associer parce que l'on se croisait pas mal sur des dates pendant l'été on a décidé de faire un morceau ensemble . Ca s'est bien passé, on a décidé de faire un deuxième, puis un troisième ..." précise Quentin Lecaillé contacté par Jean-Marc Decerf. "Calumny c'est parce que au départ on voulait un nom qui fasse un peu frenchy mais qui puissse avoir une connatation anglaise et on tombé sur ce nom qui sonnait aussi très bien en anglais" poursuit Bastien Courtain. "Vivre de la musique c'est compliqué . Pour un artiste c'est surtout les dates qui permettent d'en vivre et l'été sera malheureux . Mais on a pu bosser sur pas mal de morceaux et sur du contenu créatif qu'on a pas toujours l'occasion de faire." Et parmi les productions récentes ce titre "What I desire". Le titre est sorti et il fallait une vidéo "La difficulté, on a l'habitude de travailler sur un contenu visuel spécifique pour chacun des titres mais cette fois on avait prévu un scénario, on voulait faire la suite d'un des clips précédents. Finalement a n'a pas pu et on s'est dit autant préparer un clip collaboratif avec la communauté " Tous les fans se mis au boulot, se sont enregistrés dont l'équipe des Gauff au Suc ! Ecoutez Bastien et Quentin !