Un bel ouvrage : la route des linteaux en Gaume méridionale

Cet ouvrage réprésente un travail de plus de deux ans qui a su rapprocher plusieurs centaines de personnes autour d'un même projet. Gérard vous invite à découvrir les linteaux recensés sur le territoire de trois communes gaumaises. La description précise, sublimée par les photos de Dominique Linen et la mystérieuse symbolique de chacun des linteaux vous permet d'observer le savoir-faire et la créativités d'artistes et d'artisans de notre terroir.

"Derrière chaque linteau se cache un savoir-faire empli de mystères" ...