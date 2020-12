Un bel ouvrage consacré à la cuisine des plantes sauvages - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Les Editions Racine publient "Nos plantes sauvages, comment les récolter, les cuisiner, les utiliser en remède". Un ouvrage imposant de plus de 300 pages, signé Françoise Gabriel. Initiée aux plantes sauvages et médicinales depuis l'enfance par sa grand-mère, Francoise, après une formation d'ingénieur, a travaillé dans de grands laboratoires d'herboristerie. Elle est également guide nature, elle a suivi des formation en shiatsu thérapeutique, massage classique harmonisant, massage tibétain ... ELle propose donc dans cet ouvrage plus de 200 recettes culinaires sucrées et salée. Plus de 100 remèdes utiles à toute la famille et simple à préparer soi-meme. Les photographies sont l'oeuvre de Marie-Rose Louen. Sirop de pissenlit, vin de mente, tisane gaufre pomme-canelle, meringues aux noisettes, gâteaux aux noix, consoude à la japonaise, etc etc n'auront plus de secret pour vous ! Francoise Gabriel était l'invitée de Vivre ici ce lundi. "L'ouvrage est vraiment très complet parce que j'ai envie de toucher les gens qu'ils soient débutants ou qu'ils soient déjà habitués aux plantes. Donc j'ai fait trois parties pour que ce soit un peu plus progressif et que tout le monde en ait son plaisir" nous précise-t-elle ! Trois chapitres : les conseils d'herboriste où l'auteur insiste sur le respect de la nature notamment; les plantes incontournables et enfin leur utilisation en cuisine et comme remède. "A la base c'est une question que je me suis posée : est ce que je peux mélanger la cuisiner et l'herboristerie ? Et finalement je suis arrivée à la conclusion que dans ma vie personnelle tout est cuisine et donc les recette d'herboristerie finalement c'est aussi comme des recettes de cuisine. Et c'était une manière, cet ouvrage, d'amener les gens à utiliser de plus en plus les plantes sauvages peut être d'abord dans la cuisine pour après oser aller vers autre chose". Ecoutez l'intégralité de l'interview que nous a accordée Francoise. Et pour toute info, c'est via les éditions RACINE