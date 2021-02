Un album solo pour Quentin Lecaillé du duo Calumny

Un album solo pour Quentin Lecaillé - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 12/02/2021 Publié à 09h41 Il est originaire d'un petit village près de Hotton qui lui tient à coeur, il est membre du duo Calumny et il vient de sortir un album solo "Chasing Time" c'est le nom de cet album solo qui comporte quinze titres, disponible sur toutes les plateformes . Calumny c'est notamment "What I desire" que vous avez pu entendre tout au long de l'été dernier. Aujourd'hui, tout en poursuivant sa fructueuse collaboration avec Bastien Courtain, Quentin Lecaille s'est donc lancé dans un premier album conçu durant le confinement. Il était notre invité dans Vivre Ici ce vendredi. "On a vécu, comme beaucoup d'artistes, une année 2020 assez bizarre, mais on a quand même réussi à tirer notre épingle du jeu" nous confie-t-il. "On a sorti des morceaux qui ont pas mal marché et donc le duo fonctionne bien". Cependant Quentin a bien rentablilisé cette période plus "creuse" "C'est une année qui a été propice aussi bien pour le projet Calumny que le projet Smako, énormément de productions, énormément de temps en studio . Pour le projet Calumny avec Bastien, on s'est beaucoup remis en question, on s'est demandé qu'est ce qui nous plaisait vraiment dans la production, on a vraiment eu le temps de se pencher la-dessus (...) mon projet personnel, je l'avais laissé de côté depuis 2016 et là à cause ou grâce à la situatin du Covid 'ai pu vraiment me concentrer sur la musique qui me plait" Ecoutez l'intégralité de l'interview que l'artiste nous a consacrée.