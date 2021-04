Un 5eme roman pour Amandine Fairon

Dans ce premier roman policier, Amandine Fairon nous emmène au coeur de Liège où l'on mène l'enquête " On est d'abord avec Zoya qui se trouve dans le fin fond de l'Asie Centrale. On ne sait pas trop ce qu'elle fait là. On comprend qu'elle cherche à trouver de l'apaisement suite à un passé compliqué et on sait aussi qu'elle a fuit quelque chose sans pour autant savoir de quoi il s'agit dès le départ (....) de l'autre côté nous avons Gilles qui assiste impuissant à la disparition de sa femme et qui cherche à comprendre ce qu'il en est. A t-elle quitté le domicile ? S'est-elle fait enlevée ? On le suit dans un quotidien très stressé en attente des résultats de la police".

Un récit écrit en sablier, c'est à dire que l' on suit l'ordre chronologique pour un personnage et on remonte le temps avec l'autre personnage pour les retrouver en semble à un moment donné....

Ecoutez Amandine Fairon .

Et sachez que l'ouvrage est paru aux Editions MEMORY