Le chiendent

Trois indésirables compliquées mais bien connues des jardiniers ... - © Douglas Sacha - Getty Images

Le chiendent est une plante vivace herbacée qui compte plusieurs espèces appartenant toutes à la famille des Poacées. Cependant, le chiendent le plus courant, le plus invasif et le plus honni des jardiniers est le chiendent commun ou chiendent officinal.

Pour lutter contre cette invasive, procéder de même que pour le liseron. Attention, pas d'engin rotatif pour ameublir la terre, qui a pour effet de diviser les racines de la plantes et d'ainsi la proliférer.