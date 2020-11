Trinquons local ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 20/11/2020 Compte tenu des circonstances - la promotion des produits locaux n'échappant malheureusement pas aux annulations d'événements en tous genres -, l'Apaq-W lance cet automne une opération de rencontres virtuelles entre consommateurs et producteurs, depuis le 15 novembre jusqu'au 15 décembre, via notamment le site www.trinquonslocal.be Le but principal de ce site est de vous faire découvrir la diversité, la qualité, l’originalité des productions locales en matière de boissons alcoolisées : vins, bières, alcools, liqueurs, cidres, vins de fruits, etc Philippe Mattard est le directeur général de l'Apaq-W. Il était l'invité de Vivre Ici ce vendredi.