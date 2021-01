"Tremplin 24 mois" une nouvelle mesure adoptée par le Gouvernement Wallon

"Tremplin 24 mois" une nouvelle mesure été adoptée par le Gouvernement Wallon - Vivre ici... Cette mesure " Tremplin 24 mois " a un double objectif : réinsérer des demandeurs d’emploi de longue durée, c’est-à-dire inoccupé depuis au moins 24 mois sur le marché de l’emploi, et répondre aux besoins de main-d'œuvre dans des secteurs essentiels fragilisés par la crise. Quelles entreprises peuvent bénéficier de l’aide Tremplin 24 mois + ? "14 secteurs qui sont visés, seuls les employeurs qui font partie d’un des 14 secteurs peuvent demander cette aide financière " nous précise Ismérie Lepère assistant en Communication au Forem. "Les structures agréées de services aux personnes en situation d'exclusion (services d’insertion sociale ou relais social); les services d’accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales ; les services d’aide aux familles et aux aînés ; les établissements pour aînés; les milieux d’accueil de la petite enfance; les commerces de proximité, dans le secteur alimentaire, qui occupent moins de 3 travailleurs; etc. " du côté des demandeurs d’emploi ? Dans quelles conditions doit-il être pour que l’employeur puisse l’engager en bénéficiant de cette aide ? "La veille de son engagement, le travailleur devra notamment être un demandeur d’emploi inoccupé depuis au moins 24 mois et répondre à d’autres critères bien précis comme avoir sa résidence principale en Wallonie ou soit avoir réalisé dans les deux années qui précèdent son engagement une formation comme un contrat PFI, une formation via une mire ou en une formation alternée pendant minimum 3 mois. Ici, encore, je vous invite à parcourir attentivement les conditions sur le site du Forem" www.leforem.be