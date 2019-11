"Transformer tout ECHEC de vie en REUSSITE totale ".. les conseils humoristiques de Bruno Coppens

Bruno Coppens présente "Pour s'élever, il faut d'abord se planter " - Vivre ici Namur, Luxembourg... Bruno Coppens propose aux Editions Racine un ouvrage tout en humour intitulé "Pour s'élever, il faut d'abord se planter !"... Guide de développement très personnel. " Grâce à ma méthode infaillible en trois clefs, accédez à la zénitude. Apprenez à accepter vos échecs et slalomez entre Christophe Colomb, Donald Trump et Emmanuel Macron le long d'un parcours initiatique vous menant d'un pas conquérant vers la réussite personnelle." L'auteur nous entraîne à sa suite dans un tourbillon de jeux de mots et d'expressions.... Ecoutez Bruno Coppens que Terry Lemmens à contacté dans votre émission Vivre Ici ce mardi..