Trail en Famenne , cartes gratuites ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 15/06/2020 En cette période particulière, les 6 bourgmestres des communes du Pays de Famenne (Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort et Somme-Leuze) ont décidé d’offrir aux touristes des cartes reprenant les 24 parcours de trails balisés de la région. De quoi offrir une bouffée d’air aux adeptes de la course nature ou de grandes randonnées, et donner un petit coup de pouce au secteur touristique. Depuis 2012, " Famenne à Vélo " propose 350 km de voies cyclables balisées de points-nœuds, de quoi ravir les amateurs de balades à vélo tout chemin. Et depuis l’année passée, " Trail en Famenne " offre 24 trails balisés de manière permanente avec 4 niveaux de difficulté 5 km, 10 km, 20 km et 40 km, du dénivelé et le moins possible d’asphalte, pour le plaisir des trailers et des amateurs de grandes randonnées. Cet été, plus que jamais, place au ressourcement, à l’immersion en pleine nature et au dépaysement près de chez soi ! Cartes offertes durant un mois ! "On a voulu faire une action pour la relance économique" nous précise Yves-Marie Peter contacté par Terry Lemmens. "En tout cas attirer les touristes chez nous et leur offrir un beau terrain de jeu, c'est-à-dire qu'on a 24 parcours de trail permanent. Il y a un balisage permanent et à partir d'aujourd'hui nous offrons les cartes aux touristes mais également à tous les citoyens du Pays de Famenne". Des parcours tout à fait différents. "On a voulu toucher tous les publics, avec des balades de 4 ou 5 km. On monte à 10, puis à 20 km et on va jusqu'à 40 km pou rles plus sportifs (...) on a un relief qui permet d'avoir de beaux dénivellés, on a axé tous nos parcours la-dessus". La Famenne ! Une région à découvrir ! Toutes les infos via le site https://www.trailenfamenne.be/fr