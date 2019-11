Trail du Beaujolais nouveau à Haversin ce 23 novembre au profit de Viva For Life - Vivre ici... Direction Haversin dans l'entité de Ciney ce samedi 23 novembre .... Le Comité du Beaujolais, pour célébrer la sortie du Beaujolais Nouveau, organise sa 2eme marche nocturne avec dégustation, bar, restauration (départ entre 17 h et 19 h) Mais avant cela, participez au Trail du Beaujolais : Au choix, 6, 11, 16 ou 21 kms. Inscriptions à partir de 12 h. Départ des trails dès 14 H, et ce pour les 16 et 21 kms. 14 H30 : départ des trails 6 et 11 kms. Sachez que pour tout pré-inscription, 1 e sera versé à Viva for Life ! Détails et inscriptions dès maintenant via le SITE Ecoutez Benoit Davin, organisateur ..