Tout savoir sur la ronce.. - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 27/11/2019 La ronce commune, ronce des bois ou ronces des haies est un arbrisseau épineux de la famille des rosacées. La ronce (peu appréciée des humains !) est pourtant une plante utile, notamment pour ses petits fruits délicieux. Comment et où la cultiver ? Quelles sont les variétés les plus interessantes ? Ecoutez notre "Monsieur Jardin" Marc Knaepen .