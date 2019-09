Laetitia Canu nous détaille le fonctionnement du recyparc ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Longtemps appelés parcs à conteneurs ou déchetteries, ils sont aujourd’hui rebaptisés recyparcs. Ce nom représente mieux la réalité ! En effet, ce n’est plus le contenant qui caractérise l’endroit mais sa finalité : le recyclage, d’où " recyparcs ". Tout le monde ou presque connait ces lieux, y va régulièrement pour certains et moins, voir jamais, pour d’autres. Mais au fond, savez-vous comment sont-ils organisés ? Ecoutez Laetitia Canu de l'INBW. C'est notre séquence Zéro Déchet !