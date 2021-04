Tout savoir sur les... persils !

"On l'appelle persil chinois, mais il n' a rien à voir avec le persil ! C'est du coriandre en fait ! Une annuelle que l'on peut semer au jardin dès que les gelées sont passées et là on peut consommer les feuilles et les graines et la coriandre et on l'utilise dans les plats chinois et les potages"

"Au niveau décoratif on va choisir le persil frisé, qu'on appelle aussi le persil mousse parcequ'il est extrêment frisé, extrêmement dense. Au jardin il est un peu plus petit, il fait 30 - 40 cm de hauteur . Il est moins parfumé que le persil plat mais il est apprécié pour la décoration de salade, pour placer sur certains plats alors que le persil plat il est surtout cultivé parce qu'il est très aromatique, il a un parfum puissant. On l'appelle le "géant d'Italie" parcequ'il peut atteindre entre 50 et 70 cm de hauteur donc quasiment le double du persil frisé".

Persil tubéreux

"Très peu connu et très peu cultivé , le persil à racine est un persil dont on peut consommer le feuillage mais on peu aussi consommer ses racines qui ressemblent un peu à des carottes ou des panais qui a un goût très prononcé. On peut le semer dès maintenant. Il a assez résistant par rapport aux températures froides et on aura une récolte fin aout début septembre".

Les atouts du persil "si on été vous êtes sur votre terrasse et que vous êtes piqué par un moustique, on va vite chercher deux trois brins de persil, on les froisse et on les applique en frottant sur la piqure et dans la seconde qui suit on ne sent plus rien"

Le persil peut aussi servir à lutter contre les pucerons. 150 gr de persil frais que l'on met dans 5 litres d'eau de pluie, on laisse infuser durant 30 minutes on laisse refroidir et l'on pulvérise pur sur les plantes attaquées par des pucerons !

Sachez encore que le persil aime les endroits ensolleillé, sans soleil brulant et une terre ameublie