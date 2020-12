Tout savoir sur les hortensias

Les hortensias .. - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 11/12/2020 Macrophylla ou Paniculata ? Sachez d'abord que le vrai nom de l'hortensia est hydrangea ! Il en existe une grande diversité et c'est là qu'il faut faire attention, les méthodes de culture étant différentes. "L'hydrangea macrophylla c'est le classique, à grosses boules que l'on peut voir dans beaucoup de jardins, dans les parcs, etc . Généralement ce sont des arbustes qui ne dépassent pas 1 m, 1m50 ...) ce qui est intéressant à savoir c'est que ce sont des arbustes qui fleurissent sur le bois de l'année précédente. Donc si on a tendance à les tailler trop court, on n'a jamais de fleurs et on est déçu ! La seule chose que l'on va faire pour l'entretien, c'est simplement supprimer les fleurs fanées après l'hiver (... ) et quand ils deviennent trop vieux on supprime une branche sur deux"; "Le Paniculata n'aime pas du tout l'ombre (...) il leur faut du soleil pour fleurir. Ici on peut les tailler très court parcequ'ils vont fleurir sur le bois de l'année". Plus de détails sur la culture en compagnie de Marc Knaepen