Tout savoir sur les délais administratifs dans l'enseignement supérieur ! - Vivre ici Namur,... Le premier quadri dans l’enseignement supérieur est déjà déterminant à plusieurs niveaux, dont un qui préoccupe beaucoup les parents : les délais administratifs. Certains papiers sont à envoyer avant une date précise et certaines décisions, dans l’idéal, doivent également être prises dans un certain laps de temps. Les dates avant lesquelles il faut s’inscrire, pour les éventuels retardataires : Il ne faut plus tarder pour les écoles supérieures des arts : la date butoir est le 15 octobre ; Pour les hautes écoles, on peut le faire jusqu’au 31 octobre ; Et pour les universités, le délai était déjà fixé au 30 septembre, mais certaines acceptent des inscriptions tardives jusqu’au 31 octobre également. Et pour ceux déjà inscrits, il est possible que les 4 semaines de cours qu'ils viennent de suivre ne leur plaisent pas ! ou plus ! Y a t-il des dates limites pour changer d'orientation ou arrêter les études ? Ecoutez Adeline Dujardin ! C'est notre séquence Infor Jeunes