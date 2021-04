Tout savoir sur les clématites

Les clematites ... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 23/04/2021 La clématite, une jolie plante grimpante très appréciée pour sa floraison aux divers coloris. A grandes ou à petites fleurs "Celles qui sont souvent le plus plantées, ce sont celles à grandes fleurs que l'on installe sur une tonnelle, le long d'un mur, de manière à avoir une floraison, généralement de début d'été, voire parfois du milieu d'été, cela dépend des variétés" nous précise Marc Les variétés à grandes fleurs sont moins envahissantes, 2 à 4 m de hauteur. "Les clématites à petites fleurs, ce sont celles que l'on appelle les "Montana" (photo) . Là c'est vraiment une masse de fleurs au printemps, roses ou blanches . Une clématite qui peut atteindre 7 à 10 mètres de haut et couvrir un espace relativement volumineux". Sachez qu'il existe aussi la Clématite Davidania. Une clématite différente, semi-herbacée et semi-persistante, formant des grappes abondamment pourvues de clochettes tubulaires et retroussées bleu ciel, parfumées, sur une masse un peu broussailleuse de grandes feuilles veloutées vert-grisâtre. Cette curieuse espèce fleurit en automne, à une saison où les autres sont défleuries. Une très belle vivace parfaitement adaptée au froid et aux sols argileux, originale et trop rare dans nos jardins. La plantation "Ce qu'il faut retenir pour qu'elles soient plus vigoureuses, c'est de les installer à plat. On couche la base de manière à ce que la base des tiges soit placée sous terre. Et à cet endroit là des racines vont se mettre en place et rendre la plante plus rigoureuse"./ Pour les clematites à grandes fleurs, il faut couvrir (à base d'une ardoise, d'une tuile par exemple) la base de la plante de telle sorte que le soleil estival ne les brule pas ! Ne pas les placer contre un mur plein sud au risque qu'elle brule. Arrosage, de temps à autre. Et sachez encore qu'une clématite peut être placée en pot, en grand pot ! Ecoutez les explications de Marc Knaepen