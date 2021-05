Tout savoir sur les ... carottes !

Tout savoir sur la carotte en compagnie de Marc Knaepen - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Notre séquence jardinage en compagnie de Marc Knaepen qui, ce jour, nous parle de .. carottes ! La carotte (anciennement classée dans les ombelifères) fait partie de la famille des Apiacées. "La carotte en fait c'est une carotte sauvage au départ" précise Marc. "Cette carotte sauvage, elle a une racine blanche, mais au fur et à mesure du temps les horticulteurs et les maraichers ont amélioré cette carotte sauvage pour finalement avoir les fameuses carottes rouges que l'on connait bien, apparue chez nous seulement vers le 16eme siècle donc il a fallu beaucoup de temps pour obtenir cette carottes que l'on cultive à l'heure actuelle. C'est une plante au feuillage très découpé (...) maintenant on trouve des carottes jaunes, la Jaune du Doubs par exemple, on trouve des carottes violettes. Il y a un peu de toutes les couleurs, c'est intéressant pour la cuisine créative". La carotte est une plante bisanuelle. La première année on récolte les carottes. Si on la laisse au jardin, la 2eme année elle fait sa hampe florale (qui peut monter à un mètre). Une floraison blanche très intéressante pour les abeilles, très décorative. On peut récolter les graines à la condition que ne soit pas une hybride F1. Le semis ! "Faut pas en semer trop ! " précise Marc Knaepen. "On va les semer sous environ 1cm de terre légère. La germination est relativement rapide et si on veut garder les graines de carottes chez soi, bac de réfrigérateur ! " La carotte est un légume racine, donc il faut une terre bien ameublie, sans cailloux... "si on a une terre argileuse, c'est très compliqué. Il faudra l'améliorer en profondeur parceque sinon on va avoir des carottes fourchues. Il faut une terre extrêmement légère". Plus de précisions encore en compagnie de Notre Monsieur Jardin !