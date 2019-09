Tout savoir sur les bourses d'études ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 25/09/2019 Qu’il soit en secondaire ou en supérieur, en cette fin de mois de septembre votre enfant est bel et bien rentré à l’école ou à l’unif et il se peut que vous souhaitiez rentrer une demande bourse d’études pour cette année scolaire. Quelles sont les conditions ? Quelle est la date butoir ? Pour tout savoir, il suffit de contacter INFOR JEUNES Et sa digne représentante, Adeline Dujardin était l'invitée de Jean-Marc Decerf dans votre émission VIVRE ICI... Ecoutez là