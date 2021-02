Tout savoir sur les bambous

Les bambous... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 22/02/2021 Notre séquence jardin en collaboration avec Marc Knaepen qui nous dit tout sur le bambou "Ca fait toujours un peu peur quand on parle de bambou parcequ'on s'imagine que ce sont des plantes qui sont hyper envahissantes " nous précise Marc. Il existe plusieurs sortes de bambous, qui pour info, font partie de la famille des Poaceae (graminées) : "il y a des bambous qui ne dépassent pas 30 cm, mais il y en a qui peuvent monter très très haut. Ce sont des plantes que l'on aime installer au jardin, notamment il on a un jardin zen par exemple, un jardin japonaisant (...) il ya plusieurs espèces que l'on peut se procurer en jardinerie". C'est une bonne période actuellement pour les planter ! "Comme cela ils auront bien le temps de s'installer ! On peut choisir un emplacement ensoleillé, pas trop brulant, ou dans un endroit mi ombragé. C'est une plante facile à condition de tenir compte de ses capacités pour certaines espèces à devenir relativement envahissante. Ce n'est pas une plante qui est classée dans les exotiques envahissantes comme la renouée du Japon, la balsamine ou la grande berce, mais il faut s'en méfier si l'on choisit des bambous qui deviennent très grands (..) on peut parfois retrouver leurs racines rampantes à quelques mètres de l'endroit où on l'est a planté. Et si c'est chez le voisin, c'est assez ennuyeux" Si vous souhaitez boosté votre bambou (après la 2eme année de plantation) utilisez un engrais pour gazon. Sachez encore qu'un bambou fleurit ! Parfois après... 20 ans ! Et ce qui est pour le moins suprenant concernant notamment le Phyllostachys c'est que s'il fleurit dans votre jardin, ce bambou fleurit dans le monde entier en même temps ! Avant de planter votre bambou, préparez le terrain ! Enrichissez le sol avec du compost, trempez le conteneur de votre plante, creuser un trou 1,5 fois plus grand que le conteneur, installer votre bambou, bien arroser ! Il est aussi conseiller de pailler afin de limiter l'évaporation notamment