Tout savoir sur le piment en compagnie de Marc Knaepen

Comment savoir si un piment est fort ou pas ? "Il existe une échelle pour déterminer la saveur du piquant d'un piment et c'est ce que l'on appelle l'échelle Scoville, du nom d'un pharmacien qui a mis au point cette échelle en 1912. C'est une échelle qui va de 0 à 10. 0, c'est poivron relativement doux, si on arrive à 4 on a le piment d'Espelette, à 5 on a la sauche Tabasco, à 8 c'est le piment de Cayenne et si on arrive à dix c'est le piment Habanero et là je peux dire que c'est explosif !"

Les poivrons et les piments font partie de la familles des solonacées comme les tomates et les pommes de terre.

Sachez que le poivron est très riche en vitamines C, en vitamines B1 et en vitamines B2.

La culture

"On peut les cultiver chez nous sans problème. Avant de les mettre au jardin il faut attendre que les Saints de Glace soient passés. On ne les installe pas avant le 1er ou 10 juin (si on vit en Ardenne) . Ce sont des plantes qui demandent de la chaleur plus encore que les tomates. Donc c'est un emplacement ensolleillé. On peut les cultiver en serre. Le semis c'est avant le 15 avril mais on peut en trouver facilement chez les pépiniéristes ".

Si vous semez vos poivrons ou autres piments, il vous faudra attendre 4 mois 1/2 à 5 mois avant d'avoir la première récolte. Donc il est peut être préférable d'acheter des plants pour bénéficier d'une fécolte dès la fin du mois de juillet.

Sache aussi que ces plantes ne souffrent pas trop de maladie ni de ravageurs tels les pucerons. Seul impératif, la chaleur .Si la température descend en dessous de 13° la végétation est stoppée. Plantez à distance de 50 cm et les tuteurer. Et dernier petit conseil : ne pas garder plus de 8 à 10 fruits par pied et dès que ceux ci sont formés vous pouvez étêter la plante.