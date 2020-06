Tout savoir sur le Job Etudiant !

Nous avons évoqué la semaine dernière la fin d’année scolaire, plutôt mouvementée pour les étudiants. Et une fois les examens terminés, l’un des sujets qui préoccupent le plus les jeunes, c’est le job étudiant. Là encore, ça s’annonce différent des autres années.

" Il y aura moins d’offres que d’habitude, ça, c’est sûr. Ça ne pourrait tout simplement pas en être autrement puisque le secteur qui engage d’habitude le plus d’étudiants, c’est l’Horeca. Alors il redémarre tout doucement, certes, mais il est d’abord question de remettre au travail les travailleurs qui étaient mis au chômage et de ne pas en licencier une partie" nous précise Adeline Dujardin d’Infor Jeunes. "L’Horeca est loin d’être le seul secteur qui engage des étudiants ; de la place, il y en a encore, mais disons que cette année-ci, il ne vaut pas miser sur le last minute, il faut agir dès maintenant".

Y a-t’il des secteurs pour lesquels il ne vaut pas la peine de postuler ?

Il ne faut évidemment pas fermer les portes. Le jeune n’a rien à perdre à postuler et si le timing n’est pas le bon, l’employeur peut garder le CV sous le coude et rappeler l’étudiant à tout moment. "Et puis malgré tout, de nombreux belges, dans divers secteurs, ont pu continuer à travailler et vont prendre des vacances cet été, et il faut parfois les remplacer pendant leur absence. Mais il est clair que certains secteurs vont être beaucoup moins accessibles que d’autres, et parfois il s’agira justement des secteurs qui engagent d’habitude le plus d’étudiants".

"Les sociétés de nettoyage sont fort sollicitées en ce moment et pourraient donc avoir besoin de plus de personnel que d’ordinaire, donc il semblerait qu’il y ait des opportunités à saisir de ce côté-là. Il y a un secteur " valeur sûre ", qui a d’ailleurs beaucoup moins souffert de la crise que les autres puisqu’il est de première nécessité, c’est la grande distribution ; là, il y a même parfois eu plus de jobistes que d’habitude ces derniers mois". précise Adeline.