Et pour les élèves pourquoi ne pas profiter de cette période pour se faire un peu d'argent de poche en travaillant quelques heures ou quelques jours ? Pour rappel, le job étudiant est avantageux : cotisations sociales réduites et le plafond fixé à 475 h l'année ce qui donne beaucoup de liberté aux jeunes et aussi aux employeurs.

C'est le sujet de notre séquence Infor Jeunes en compagnie d'Adeline Dujardin.