Tout savoir sur le Goji - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 19/03/2021 Notre séquence jardin en compagnie de Marc Knaepen qui nous dit tout sur le ... Goji Mais qu'est ce donc que le Goji ? "'On trouve des baies de Goji désydratées dans pas mal de magasin bio, mais le Goji en fait c'est un arbuste qu'on peut cultiver au jardin" nous précise Marc. Un arbuste originaire de Chine et dans nos régions il peut atteindre 1m50, voire 2 m. "Il est très particulier en ce sens qu'il est très désordonné au niveau de sa croissance mais c'est une plante qui est extrèmement facile à cultiver, une plante de la famille des solonacées, de la famille des tomates et des pommes de terre, qui va donner des fleurs violettes en été , les abeilles les adorent donc c'est un plus pour la biodiversité et il va donner des fruits en automne qui sont comestibles". Cet arbuste peut être cultivé chez nous, au jardin. Il supporte des températures pouvant descendre à - 20° Sachez encore que cet arbuste est disponible dans certaines jardinerie, généralement en pot ou en motte. A planter de préférence à l'automne en sol léger ou au printemps si le sol est un plus lourd. C'est une plante vigoureuse, donc évitez l'apport d'engrais. Et pour une floraison digne de ce nom et donc une bonne fructification, planter dans un endroit ensoleillé. "On peut, si l'on n'a pas de jardin, le cultiver dans un grand pot sur une terrasse". Vous pouvez aussi l'installer dans une haie.. comestible avec d'autres arbustes à fruits. C'est un arbuste vigoureux. Vous pouvez le tailler, après 2 ou 3 ans. "On va supprimer les branches trop vieilles ou déssechées ou qui encombrent le centre de l'arbuste. Il faut garder en tête cette taille "par transparence" de manière à ce que l'air puisse passer à travers l'arbuste et éviter pas mal de problème " Un arbuste qui ne connait pas de maladies, pas de ravageur, pas de pucerons. Quand vous récolterez les baies de votre Goyi, il faut que celles-ci soient un peu molles (ne pas consommer quand elles sont vertes - toxiques). Les fruits (murs) sont à manger frais, en jus. On peut les faire sécher. Ces fruits ont une saveur un peu sucrée. Une baie riche en vitamine C.