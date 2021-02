Tout savoir sur le bicarbonate de soude

"Pour le four, on saupoudre le bicarbonate sur les saletés incrustées. On asperge ensuite d’eau avec un vaporisateur. Pour les parois verticales, on peut faire une pâte avec du bicarbonate et de l’eau. On laisse poser toute une nuit et puis on frotte simplement avec une éponge. Ça marche aussi pour les moisissures dans la salle de bain, par exemple sur le rideau de douche ou la paroi de la cabine de douche. On dissout 1 càs de bicarbonate dans 1 litre d’eau chaude et on nettoie avec une éponge. Puis on essuie avec une lavette microfibre sèche".

Le bicarbonate peut également s'utiliser sur les tissus, sauf les plus délicats comme la laine ou la soie. Pour détacher le linge et préserver ses couleurs, on ajoute 2 ou 3 càs de bicarbonate dans le bac à lessive. "C’est pratique aussi pour détacher les textiles qu’on ne sait pas passer en machine, par exemple des sièges non-déhoussables, le canapé, les tapis, les banquettes de voiture… On saupoudre de bicarbonate et on frotte pour faire pénétrer légèrement. Après 15 minutes, on aspire"

C'est également un bon désodorisant. "On l’utilise pour absorber les odeurs. On peut s’en servir partout dans la maison mais ça sert souvent dans le frigo. On met quelques cuillerées à soupe de bicarbonate dans une ou plusieurs coupelles qu’on met au frigo. Ou pour la poubelle, on peut en saupoudrer dans le fond, sous le sac. Quand les odeurs reviennent, on retire le bicarbonate usé qui n’est plus efficace et on en remet du frais".

Sachez encore que l'on peut aussi utiliser le bicarbonate en mélange avec d’autres ingrédients, par exemple pour fabriquer du liquide vaisselle, un nettoyant multiusages ou une crème à récurer minute. Vous trouverez toutes les recettes surle site ecoconso.be

Attention : ne mélangez pas vinaigre et bicarbonade (sauf pour déboucher un évier par exemple)

"Ceux qui ont déjà utilisé les 2 savent ce qui se passe quand on met du vinaigre avec du bicarbonate : ça réagit et ça devient effervescent. Alors ce côté effervescent c’est intéressant par exemple pour déboucher une canalisation. En entretien toutes les 3 semaines, on peut verser dans l’évier un petit verre d’un mélange bicarbonate et sel puis 2 verres de vinaigre. Ca crépite alors on reste à distance pour éviter les projections dans les yeux ou les oreilles. On laisse agir 15 minutes puis on fait couler de l’eau bien chaude. Ça c’est un usage où le coté effervescent est utile, c’est l’effet recherché. Mais en-dehors de cela, qu’est-ce qui se passe quand on mélange ces 2 produits. Le bicarbonate c’est une base et le vinaigre un acide. Résultat : leurs effets s’annulent ! C’est pourquoi dans un nettoyant multiusages par exemple on utilise l’un ou l’autre en fonction de l’effet désiré mais pas les deux."