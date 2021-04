Tout savoir sur la culture de la bette

Tout savoir sur la bette en compagnie de Marc Knaepen - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... La bette et la blette… sont le même légume! Un légume riche en bêta-carotène et très peu calorique. La bette, c'est le sujet que nous développe notre "Monsieur Jardin", Marc Knaepen. "Les bettes que l'on appelle aussi parfoirs les poirées, ce sont des légumes présents dans énormément de potagers. Il faut savoir que les bettes et les betteraves, au départ c'est la même plante (...) mais pour avoir les fameuses bettes que l'on consomme il faut remonter à plusieurs sélections qui ont été faites par les horticulteurs, par les maraichers sur un ancêtre commun à la betterave et à la bette qui s'appelle la bette maritime et qui pousse le long des côtes" Bettes à couper et bettes à cardes "Les bettes à couper ce sont les plus classiques. On les appelle aussi les bettes épinards parcequ'on les récolte un peu comme l'épinard. Elles vont produire une grosse quantité de feuilles d'un vert très foncé. Les petioles sont fines, donc on les cultive pour le feuillage et si l'on prend soin au moment de la récolte de ne pas entamer le coeur de la plante, après la première récolte, elle va repousser. On peut les consommer en salade ou les cuire comme les épinards". Période de semis, dès maintenant et jusqu'au début juillet. Ecoutez Marc Knaepen