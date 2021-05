Tout savoir sur la culture de l'estragon !

Tout savoir sur l'estragon - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 28/05/2021 L'estragon ou plutôt "les" estragons "En fait il y a deux types d'estragon. Et là il faut faire une grande différence parcque leurs qualités sont aussi très différentes. Il y a l'estragon français qui est vraiment le vrai estragon, celui qui est très parfumé, que l'on va utiliser en cuisine, qui va donner une saveur particulière. Mais il y a aussi l'estragon russe (...) qui pousse comme le français, qui a la même forme, qui a le même type de feuilles, mais qui n'a pas beaucoup de goût". L'estragon, une plante qui peut devenir grande quand elle pousse dans un bon milieu et qui peut atteindre 1m 1m20 de hauteur. La culture de l'estragon "L'estragon c'est une plante d'origine méditerranéenne donc elle demande un emplacement ensoleillé, par exemple contre un mur exposé au sud avec un sol léger et drainé l'estragon va s'y plaire à merveille et là on pourra faire des récoltes durant une grande partie de l'année" Sachez que l'estragon russe... il pousse partout ! L'estragon français est plus délicat. Donc, contre un mur bien chaud, à l'abri des vents froids, dans un sol drainé.. pas de problème. Au printemps, tailler la plante au ras du sol. Il repoussera de plus belle ! Multiplication par semis sans aucun probème pour l'estragon russe, ou par division de touffes. L'estragon français ne produit pas de graines, donc difficile de le semer ! On le divise ou on le bouture (de la mi juillet jusqu'à fin aout) L'estragon peut aussi se cultiver en pot. Détais en compagnie de Marc Knaepen