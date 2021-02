Tout ce que qu'un jeune doit savoir s'il souhaite manifester

Manifester et les jeunes - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 24/02/2021 Notre séquence en collaboration avec Infor Jeunes. Aujourd’hui dn compagnie d'Eloïse Chopin, on parle du droit à la manifestation, elle partage avec nous tout ce qu’un jeune doit savoir quand il souhaite manifester. Manifester est un droit ! "Le droit de manifester, tout comme la liberté d’expression, est un droit fondamental. Il y évidemment des conditions et des règles à respecter et c’est essentiel d’en avoir connaissance pour ne pas avoir de mauvaises surprises". Un élément important est le fait que la manifestation doit être paisible. "Infor rappelle que ce droit de manifester ne peut pas être utilisé pour commettre des infractions, ou perturber l’ordre public. Il est donc interdit d’inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination. Les lancés de pierres, les vols, la détention de stupéfiants sont punissables par la loi." Si un jeune veut filmer pendant qu’il participe à une manifestation, est-ce autorisé ou punissable également ? "le jeune qui souhaite filmer les participants doit d’abord solliciter leur consentement. Il en va différemment si les manifestants se trouvent dans un lieu public et que l’image reflète une atmosphère générale de foule sans filmer un individu en particulier. C’est bon aussi de savoir que si le jeune filme une personne en train de commettre une infraction, demander l’accord de la personne ne sera pas nécessaire. Ces images assurent une preuve des délits commis et servent une mission d’intérêt général". Une inculpation ne signifie pas forcément que le jeune est coupable, et elle n’indique pas forcément une privation de liberté. Il y a des alternatives telles qu’une libération sous conditions ou une détention sous surveillance électronique. Toutefois, si ces mesures ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité publique, le juge d’instruction peut décider de décerner un mandat d’arrêt. Si un jeune souhaite organiser une manifestation ? " Le jeune devra s’adresser au bourgmestre de sa commune pour demander une autorisation. C’est une demande qu’il faut faire au préalable et non en dernière minute. Si la manifestation est autorisée, le bourgmestre peut imposer certaines restrictions en vue d'éviter les troubles à l'ordre public, les entraves à la circulation ou tout autre élément afin de veiller à la propreté de l’espace public."