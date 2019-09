Tom White Shoes vous présente sa chanson citoyenne pour le climat ! - Vivre ici Namur, Luxembourg... A Namur aussi on souhaite apporter un soutier concret aux jeunes manifestants pour la cause climatique ... C'est dans cet objectif que Tom White Shoes (Thomas Juquelier) a initié un projet d'envergure qu'il porte avec enthousiasme depuis quelques mois : la production d'un clip vidéo à partir d'une chanson originale appelée "Home". Les paroles, écrites en français, avec ce refrain universel "Home" portent le message symbolique d'un soutien des adultes au combat mené en première ligne par les jeunes . Arrangée pour quatre vois par la chef de choeur Florence Huby, elle a été chantée par un ensemble de 25 choristes, enregistrée à la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve par des musiciens professionnels et présente une qualité de son et d'image optimale. Ecoutez Thomas qui était l'invité de Terry Lemmens dans votre émission Vivre Ici ce vendredi