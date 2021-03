Testez les randonnées en packraft !

La randonnée et les sentiers de grande randonnée, une passion pour Thomas "Je suis un enfant de la nature, j'ai toujours été proche des bois, des forêts, la randonnée est l'un de mes passe temps favoris, à pieds, mais aussi à vélo ".

Et aujourd'hui, Thomas propose donc le packraft "Aller sur l'eau, tout le monde l'a peut-être déjà fait en kayak ou autre, mais se promener avec son embarcation sur le dos, ce n'est pas donné à tout le monde et c'est ce que je propose au sein de Grizzly Outdoor Dinant : faire des randonnées à pieds, à vélo si l'on veut (...) il y a une option trotinettes électroniques pour ceux qui veulent, qui permettent de découvrir les chemins pour ensuite découvrir la rivière d'une autre manière, soit le chemin qui longe la rivière, soit être sur la rivière".

Le packraft "L'embarcation est dans le sac à dos ! C'est une embarcation très compacte, qui font dans les environs de 3 kgs et demi, plus les pagaies et le gilet, on a un sac à dos de maximum 5 kgs. Avec des possibilités de randonnée entre 6 et 25 kms en fonction du niveau de la personne et du temps que l'on a envie de consacrer à l'activité pour ensuite transformer le sac à dos en embarcation et là ce n'est plus nous qui le portons, c'est lui qui nous porte".

Une embarcation fournie avec un sac de gonflage qui est un sac qui capture l'air et qui permet d'être insuflée dans l'embarcation.



Plus de détails en compagnie de Thomas qui nous a fait également une petite démonstration

