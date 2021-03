"Territoires et Développement" une nouvelle association de promotion du territoire en Brabant wallon

L'asbl a été mise en place par Bob Monard, Bruno Soudan et Pierre Anthoine ce dernier étant secrétaire et délégué à gestion de l'association. Son but notamment promouvoir et remettre en valeur le patrimoine. "C'est partir de l'histoire d'une région, de comprendre son évolution et d'appréhender le territoire de demain et donc vers quoi on se dirige petit à petit" nous précise Pierre Anthoine.

L'association a pour intérêt le développement du territoire sur Tubize '"Arriver à avoir une analyse du territoire qu'elle soit historique, géographique ou au niveau du patrimoine et de comprendre ses transformations et de permettre à un certain moment à la population de comprendre la transformation de ce territoire et ce ves quoi on se dirige".

Actuellement un quartier est en train de voir le jour autour des anciennes Forges de Clabecq (le Quartier Les Confluents) et ce quartier va générer plusieurs hectares de nouveaux logements et commerces. Bob Monard, membre de l'asbl "Territoires et Développement" s'est lancé dans l'écriture d'un ouvrage autour de cette transformation, du passage des anciennes Forges au quartier des Confluents . Un livre intéressera bien évidemment les habitants de la localité mais aussi les nouveaux venus qui auront ainsi un bel historique du site mais également de comprendre les changements intervenus.

Et les projets ne manquent pas pour la toute jeune associations ! Détails en compagnie de Pierre Anthoine