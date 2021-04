Street art en Fédération Wallonie-Bruxelles : levez les yeux, il est partout !

Chaque agglomération compte ses artistes et jamais l’art n’aura été aussi accessible. En mode vandale ou sur des murs à fresques autorisées, le street-art se développe, de plus en plus plébiscité. À l’occasion des vacances et de la météo qui se radoucit doucement, les rues de Bruxelles, de Namur ou de Charleroi offrent à la vue de tous leurs plus belles pièces de street-art, à admirer gratuitement et sans limites. Une manière de se réapproprier l’espace public tout en poussant les murs des institutions culturelles classiques… Tour d’horizon non exhaustif des plus beaux parcours street-art en Fédération Wallonie-Bruxelles.