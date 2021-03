Stefan, créateur de bijoux à Braine-l'Alleud - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Il s'appelle Stefan Andreescu, il vit à Braine-l'Alleud et il est artisan créateur de bijoux Stefan est passionné par le design et la création. C'est en 2014 qu'il crée IDart bureau spécialisé dans l'impression 3D. De cette passion est née la création de bijoux, oeuvres uniques d'un travail d'artisan avec des techniques actuelles. "Cette société s'appelle IDart et dans IDart il y a Art. Le but c'était de travailler beaucoup avec des artistes, de créer des projets personnels dans le domaine artistique de manière générale et j'avais en tête de mixer un peut tout ça et créer une collection de bijoux que j'avais déjà visualisée" nous précise Stefan, invité de Vivre Ici ce vendredi. "Blanc Caillou" c'est le nom de la bijouterie qui emploie actuellement 3 personnes . Blanc Caillou, c'est l'accomplissement d'un projet engagé, soucieux de défendre des valeurs et de donner un sens à l’économie. Blanc caillou s’engage à reverser 20% de sa marge aux associations œuvrant en faveur de valeurs que nous partageons au sein de l’équipe. Parmi ces causes, les refuges pour animaux, les banques alimentaires et les foyeurs pour femmes victimes de violence conjugales. Si vous souhaitez en savoir plus c'est via le site https://blanccaillou.be/ Stefan nous partage son expérience, ses projets, ses engagements ...