Stayhome festival ! Un festival en ligne pour soutenir nos artistes - Vivre ici Namur, Luxembourg... Pendant cette période spéciale, artistes et professionnels de l'événementiel, lancent le #stayhomefestival pour soutenir la scène musicale et envoyer des ondes positives à toute la population Des streams de 30 minutes avec des artistes de talent, sélectionnés avec soin par Musevent. Prépare-toi aussi à quelques surprises dans notre line-up Comment apporter votre soutien ? En t'ambiançant chez toi. Les streams sont en accès libre, tu donnes si tu veux, et selon tes moyens. Chaque euro compte et sera redistribué équitablement entre les artistes et l’organisation. ​ Où se passent les streams? Sur la page facebook de Musevent ou sur notre chaîne youtube.