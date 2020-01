Terry et Xavier se sont laissé.... ensorceler.. - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Le tout nouveau spectacle du mentaliste Benjamin Ghislain mis en scène par Christophe Challe. Plus qu'une animation, une expérience interactive, ludique et surprenante. Au travers de démonstrations étonnantes, ce one man show explore le pouvoir et les limites de l'esprit humain ! A ne pas manquer ! Ce 25 janvier au Delta à Namur Benjamin était en nos studios ce mardi ..