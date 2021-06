Spectacle d'été à l'abbaye de Villers-la-Ville "Le Petit Prince"

Le Petit Prince à l'Abbaye de Villers - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 02/06/2021 Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l’actu Vivacité. Depuis 1987, de grands titres pour de grandes réalisations: Barabbas, Roméo et Juliette, Torquemada, Cyrano de Bergerac, Quasimodo, Athalie, Faust, La Belle au Bois dormant, Hamlet, ... 650.000 spectateurs ont déjà applaudi ces réalisations remarquables! Et pour cette édition 2021, rendez-vous donc avec l'oeuvre de St Exupéry. "Le petit Prince, un récit que tout le monde connait, que les enfants connaissent, que les parents racontent à leurs enfants " précise Patrick De Longree de Dell Diffusion "J'ai toujours veillé dans la programmation des spectacles à Villers-la-Ville de pouvoir faire des spectacles qui s'adressent à toutes les générations et où les parents ou les grands-parents ont plaisir à amener leurs enfants. C'est une forme d'initiation finalement". "Le Petit Prince", une mise en scène d'Alexis Golsain à ne pas manquer du 13 juillet au 8 aout au coeur des Ruines de l'Abbaye de Villers-la-Ville. Le spectacle se donnant en plein air, il est recommandé de se couvrir chaudement. En cas d’intempéries, se référer aux décisions des organisateurs prises le jour même 2 heures avant le début de la représentation, soit en se renseignant sur place, soit en téléphonant au 070/224.304. Représentation à 21H30 – Ouverture des portes à 21H. Durée du spectacle: 1H15 – Pas d’entracte. Réservations via le site PETIT PRINCE Tarif unique: 30 Euros en prévente À partir du 1er juillet: 35 Euros Détaisl en compagnie de Patrick De Longrée