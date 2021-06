Soixante photographies nature à découvrir à Neufchateau !

Soixante photographies nature ... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 02/06/2021 Thierry Gridley est instituteur, photographe et passionné de nature. Il vous propose de découvre son exposition "Ca s'est 'pausé' pres de chez vous ...." Une exposition présentant 60 clichés de paysages, animaux, plantes, êtres humains dans la nature, ainsi que des aquarelle, texte, vitraux, litographies inspirées par les photographies de Thierry Gridley. "Depuis que je suis tout petit je me balade dans la nature et j'essaie de porter un regard je vais dire bienveillant sur les beautés de cette nature" . "Ca s'est "pausé".... "Evidemment c'est un jeu de mots. Je l'ai écrit "ça s'est pausé.... pau" plutôt que "po" évidemment puisque forcément il y a une première chose importante à dire c'est que la plupart des sujets que j'ai capté ce sont des sujets qui se sont posés quelque part près de chez nous, à savoir en Ardenne, le long de la Semois ou en tout les cas en Wallonie pour la plupart. C'est le jeu de mots avec la pause, prendre le temps d'ouvrir les yeux et puis de laisser venir ce qui vient ...."