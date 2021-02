Situation de crise... comment les jeunes peuvent-ils continuer à faire des rencontres ?

Et c'est en compagnie de Céline Vanhemelryck d'Infor Jeunes qui nous confirme que "malgré le confinement, l’absence de soirées, de restos et de sorties, il est toujours possible de faire des rencontres amoureuses, même si c’est plus difficile certes. Le tout est de savoir où et comment chercher, se doter d’un peu d’imagination, et vous verrez que parfois il ne faut pas aller bien loin"

Et pour ce faire il y a les appli classiques : "Tinder, Instagram, Fruitz, Happn qui cartonnent chez les jeunes (...) . Pourquoi ne pas bousculer les habitudes et tester le rdv vidéo par exemple : on se fait beau ou belle, on allume des petites bougies, on se prend une petite bière ou un verre de bulle, un fond de musique, ça peut être une chouette expérience, il faut essayer de le prendre comme ça. Et puis voyons le positif, s’il n’y a pas de match, pas besoin de trouver une excuse, il suffit d’un clic sur le bouton rouge".