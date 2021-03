Simplicité, gourmandise et saisonnalité, telles sont les devises des Mi’dinettes, deux passionnées de cuisine. Moins de viande pour plus de légumes, moins de sel pour plus de saveurs, moins de plats industriels pour plus de plaisir en cuisine et moins de déchets pour plus d'engagement ! Elles ont mis au centre de leur cuisine des produits de saison et locaux et depuis 2009 partagent leur savoir-faire via leur blog www.midinettes.eu et via des capsules diffusées sur la RTBF pendant 4 ans.

Dans ce nouvel ouvrage Si Simple - 64 recettes pour vos petits et grands moments, les auteures ont eu envie de partager leurs meilleures recettes afin d’en faire profiter leur entourage, que ce soit pour un repas de fête en tête-à-tête, entre amis, un goûter pour les enfants et leurs copains ou encore une soirée simple au coin du feu. Tout est prévu !

Un ouvrage qui fait suite à un blog créé il y a quelques années en compagnie de Nathalie

Diane d'Andrimont était l'invitée de Vivre Ici ce lundi "Il ya une dizaine d'années on a koté ensemble et on aimait bien faire à manger chacune pour soit et puis pour les autres et puis voilà, on s'est lancé dans le blogging, on a rencontré plein de gens, ça nous a offert plein d'opportunités"

Pourquoi ce blog "C'était l'envie de partage et surtout d'avoir un retour à ce qu'on proposait"