Semaine européenne de Réduction des Déchets : la prévention en 7 gestes moins de déchets. -... La semaine européenne de réduction des déchets est une initiative visant à susciter et promouvoir la mise en œuvre d’actions de sensibilisation à la gestion durable des déchets. our vous y aider, les intercommunales de gestion de déchet vous proposent de télécharger sur leur site leur brochure " Un jour un geste : 7 gestes pour moins de déchets ". Prolonger la vie d’un objet en le réparant (pensez aux repair cafés), relookant, donnant ou échangeant. Acheter durable en privilégiant la location, les achats collectifs entre voisins ou amis, les achats de seconde main et en préférant les produits réutilisables. Acheter malin en ayant en tête que le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! Donc, pendant les courses, on va réduire ses emballages en achetant en vrac, réfléchir aux quantités et prendre son sac réutilisable. Manger sans gaspiller en gérant bien son frigo, ses quantités, en préparant sa liste de courses et en respectant les dates de conservation. Composter ses déchets organiques (ce qui réduit considérablement le volume de la poubelle). Voir la brochure " Mon pote le compost ! " Utiliser moins de papier en imprimant recto/verso, réutilisant le verso des brouillons, en imprimant 2 pages par feuille en R/V ET en refusant les publicités (stop pub). Entretenir sa maison au naturel pour cela, redécouvrez les produits de nos grands-mères économiques et écologiques : vinaigre, savon de Marseille, savon noir et bicarbonate de soude suffisent amplement ! Voir la brochure " Moins de déchets dangereux pour moins de déchets spéciaux et moins de pollution ". Plus de détails en compagnie de de Carine Bomal, Marie-Noëlle Minet et Laetitia Canu, représentantes des intercommunales de nos trois provinces ! Et pour en savoir plus, c'est notamment via le site de ces intercommunales : www.bep-environnement.be www.idelux.be et www.inbw.be