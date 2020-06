Séances de cinema drive-in à la Citadelle de Namur

Séances de cinéma drive-in à la Citadelle de Namur - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Un cinéma drive in sera proposé sur l'Esplanade de la Citadelle, du 1er au 19 juillet prochains Dans votre voiture face à un écran géant Deux sociétés, Eventmore et Audio + se sont associés. "L'idée c'était de dynamiser les activités quasiment à l'arrêt depuis la mi-mars" précise Pierre Monti de Eventmore, contacté par Terry Lemmens. "On a proposé différentes initiatives au niveau de la ville de Namur et une a été retenue, c'est celle du "drive in". Le public sera dans sa voiture sur l'Esplanade de la Citadelle, donc aucun contact entre eux ! "On sélectionne la séance à laquelle on veut assister. Il y aura 48, 49 films différents . Les gens vont arriver sur site. Une fois que tout le monde sera installé, la séance va commencer comme dans un cinéma classique. On aura des personnes qui vont passer entre les véhicules pour assurer un service de boissons". Sur site les véhicules seront isolés à 3 m l'un de l'autre. Concernant le son, tout passera par l'auto radio ! Ouverture des portes à 18 H pour une séance qui débutera à 20H. Maximum 5 personnes dans une même voiture. Deuxième séance à 22H30. Du 1er au 19 juillet Esplanade la Citadelle de Namur Infos via notamment la page FACEBOOK