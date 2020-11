Séance d'information à distance sur la formation du métier d'employé logistique - Vivre ici... Notre séquence en collaboration avec le Forem nous informe ce lundi d'une séance à distance sur la formation du métier d'employé logistique En quoi consiste ce métier ? "Un employé logistique est amené à réaliser différentes choses comme par exemple gérer les prestations logistiques de l’entreprise (c’est-à-dire le flux entrant et sortant) ; collaborer à l’organisation, à la planification ou à la gestion quotidienne de l’entrepôt ; organiser le déplacement des marchandises ; réaliser un certain nombre d’encodages sur un logiciel spécifique mais aussi gérer les imprévus et les pics d’activité" nous précise Ismérie Lepère, assistante en Communication au Forem Concrètement La formation débutera le 2 février prochain pour une durée de 5 mois avec en plus un stage en entreprise. Si cette formation vous intéresse, il suffit de vous inscrire afin de participer à la séance d’information qui se déroulera à distance, donc en ligne via l’application Team’s. L’application fonctionne aussi bien avec un smartphone, qu’un pc ou une tablette. Il faut simplement avoir une bonne connexion internet pour le 9 décembre. Donc deux possibilités pour s’inscrire, soit en téléphonant au 061/28.02.60 ou par mail via l’adresse serviceclientele.luxembourg@forem.be